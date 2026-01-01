＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホール松任谷由実（71）が、夫でプロデューサーの松任谷正隆氏と夫婦共演を果たした。特別企画での出場で、この日は40枚目のオリジナルアルバム収録の「天までとどけ」と、名曲「翳（かげ）りゆく部屋」を歌唱した。「翳（かげ）りゆく部屋」で正隆氏（74）がサプライズ登場し、パイプオルガンを演奏。紅白の舞台で夫婦で美しい音色を響かせ、会場を驚かせていた。