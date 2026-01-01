＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか23回目の出場となる水森かおり（52）は「大阪恋しずく〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」を歌唱した。23、24年に続く“演歌×ドミノ”シリーズ3年目。2万2000個のドミノ倒しをしながら25年の出来事を振り返った。「2月備蓄米の放出決定」「8月有吉が大河ドラマ出演」などとパネル掲示しながら成功すると水森の衣装が真っ白なドレスに変身した。スターターはサッカー三浦知良が務めた