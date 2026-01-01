＜第76回NHK紅白歌合戦＞31日◇NHKホールほか紅白歌合戦初出場の5人組ダンスボーカルグループのM！LKは、SNSを中心に大ヒットした「イイじゃん」をパフォーマンスした。デビュー10周年で大舞台のステージを踏み、佐野勇斗（27）は「み！るきーず（ファンネーム）ここまで連れてきてくれてありがとう！」とファンへの感謝を叫んだ。サビで使用される「イイじゃんポーズ」を司会を務めた女優の綾瀬はるか（40）ら3人も披露。綾瀬はカ