＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホール芸能事務所アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」から初出場のFRUITS ZIPPERとCANDY TUNEが、共に大ヒットした「倍倍FIGHT！」と「わたしの一番かわいいところ」をトップバッターで連続披露して盛り上げた。出演者らがステージに残る中でCANDY TUNEが登場。村川緋杏（26）は「倍の倍で頑張ります！」と喜びを語った。曲が終わると、全員がステージに背を向け、FRUITS ZIP