日本テレビでは、2026年1月1日の午後6時から午後9時まで『Golden SixTONES お正月3時間スペシャル』を放送する。【番組カット】『GOスト』正月SPにゲスト集結！YOSIKIや小栗旬、映画泥棒も同番組には、YOSHIKI、小栗旬、元横綱・照ノ富士が率いる伊勢ヶ濱部屋が初参戦。さらに、出川哲朗、山本耕史、倉科カナら総勢30人の超豪華ゲストが出演し、“サイズの大晩餐会SP”を送る。SixTONESが憧れる俳優・小栗は、番組名物「サイ