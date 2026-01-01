＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか白組としても出演した福山雅治（56）はB’z稲葉浩志（61）と“夢の共演”として「木星feat．稲葉浩志」をテレビ初パフォーマンスした。作詞を稲葉、作曲を福山が担って制作。福山主演映画「ラストマン−FIRST LOVE−」主題歌でもあり、冒頭で福山がソロで歌うと、途中から稲葉も参加。向かい合って美しいハーモニーをみせる場面もあり、魅了した。歌い終わりでは2人はガッチリ握