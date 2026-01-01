「ポスト岡本」は誰になるのか(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext日本球界屈指の長距離砲が、いよいよ海を渡ろうとしています。巨人の岡本和真です。NPBで積み重ねてきた本塁打数は248。4番に定着した2018年に打率.309、33本塁打、100打点の好成績を残して以降、巨人の、いや日本球界の誇る右の強打者としてファンをわかせてきたのは、衆目の一致するところです。【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放