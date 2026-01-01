＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか特別企画で13年ぶり3回目の出演となる矢沢永吉（76）は“二元歌唱”で盛り上げた。28年ぶりとなる連続ドラマ主題歌「真実」は都内某所からの歌唱。その映像の後に会場に現れて「止まらないHa〜Ha」と「トラベリン・バス」をナマ歌唱した。司会の有吉弘行は「最高」と何度も繰り返し、矢沢も「紅白歌合戦。出させていただいてありがとうございます」と感謝。ソロ50周年のロック界のカ