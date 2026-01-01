紅白6年ぶり13回目の出場となったAKB48は今年グループ結成20周年を迎え、現役メンバーに加えてOG8人も登場。前田敦子（34）大島優子（37）は9年ぶりにそろってテレビでパフォーマンスした。「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」を披露し「AKB」「20」の人文字を作ってみせた。歌唱後、前田は「良い締めくくりができたなと。思い残すことはありません」と言い切った。