＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか紅組で6年連続7回目の出演となった、あいみょん（30）は「ビーナスベルト」を歌唱した。「今の自分だから作れた曲。一生懸命に歌います」と言ってマイクの前に立った。憧れの久保田利伸（63）から自身の歌の魅力について「自然体の人が持っている強さ」と指摘されて笑顔を見せるシーンもあった。