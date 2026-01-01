白組で3回目の出場となったTUBEは「紅白夏の王様メドレー」として「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」の3曲を披露し、真冬の渋谷を“真夏”に変えた。今年がデビュー40周年で27年ぶりの紅白。ボーカル前田亘輝（60）は「季節はアウェーですが、NHKさんが『真夏に変えて良い』というので大みそかを夏祭りにする」と宣言。曲ごとに早着替えをしてみせて、「あー夏祭り」ではみこしにも乗って盛り上げた