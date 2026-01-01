＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか白11回出場の三山ひろし（45）は「酒灯り〜第9回けん玉世界記録への道〜」を歌唱した。大みそかの名物となった「紅白×けん玉」で今年は紅白司会の有吉弘行、新浜レオンらが加わった。トップバッターながらリハーサルでは失敗した有吉。「引き受けなければ良かった」とぼやきながらも成功させるとホッとした表情でガッツポーズ。129人目の三山は世界記録を達成すると「エイエイオ