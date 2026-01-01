＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか紅組で11年連続11回目の出場を果たした乃木坂46は、今年7月にリリースし、賀喜遥香（24）がセンターを務める「Same numbers」を歌唱した。視聴者参加企画を実施し、パフォーマンス中にメンバーが数字を見せる特別演出で踊った。井上和（20）が「（条件達成で）楽曲の最後にスペシャルな演出が発生」と予告。3期生から6期生36人が白のドレスに身を包み、一糸乱れぬダンスを華麗に披露