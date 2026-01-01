＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか白組で初出場の＆TEAMは「FIREWORK」で沸かせた。白シャツに黒いジャケット姿で登場し、クールにパフォーマンス。K（28）は9月のTBS系「世界陸上」で応援サポーターを務め、同アンバサダーだった司会の今田美桜と再会した。今田は「まさか紅白で一緒にできるとは」と声をかけ、Kも「うれしいです」と笑顔で喜んだ。