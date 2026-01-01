＜第76回NHK紅白歌合戦＞31日◇NHKホールほか初出場の夫婦デュオ「ハンバートハンバート」は、放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌唱した。同作のヒロインで、紅白審査員の〓石あかり（23）とトミー・バストウ（34）も応援に駆けつけた。〓石は「同じステージに立ててうれしい」と感激。妻の佐野遊穂と夫の佐藤良成は、「ばけばけ」の映像をバックに、優しい歌声で会場を包んだ。