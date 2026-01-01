高市総理は新年を迎え、「日本列島を、強く豊かにし、国に「希望」を生み出していくことを誓う」などとする所感を発表しました。高市総理の年頭所感では、政権発足以降、「物価高への対応を最優先に取り組んできた」などとした上で、「高市内閣は始動したばかりで、取り組むべき課題は山積している」との認識を示しました。そして、「日本列島を、強く豊かにしていくこと、そのことを通じて、この国に「希望」を生み出していくこと