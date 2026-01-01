福岡移転後初のパ・リーグ3連覇を狙うソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が、先発投手陣の中5日ローテーション構想を明かした。昨季は有原航平、リバン・モイネロ、上沢直之、大関友久の4人が10勝を超え、チーム20年ぶりの?2桁カルテット?が誕生した。一方で今季は2年連続2桁勝利の有原が日本ハムに移籍し、通算76勝の東浜巨も国内フリーエージェント（FA）権を行使し、去就が未定。昨季パMVPのモイネロもキューバ代表として