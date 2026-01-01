先日、ドバイで開催されたグローブ・サッカー・アワードで、元日本代表MFの中田英寿氏がプレーヤー・キャリア賞を受賞した。これを受け、イタリア紙『Tuttosport』は12月29日、このレジェンドの現役時代を回想し、引退後の転身ぶりを紹介している。中田氏は1998年のワールドカップ（W杯）後、ペルージャに移籍。日本人で２人目のセリエA選手となった。ユベントスを相手に２得点をあげるなど、鮮烈なデビューを飾ると、翌シー