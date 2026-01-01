ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【牡牛座（おうし座）】のあなたの2026年の運勢は……？牡牛座（おうし座：4月20日〜5月20日）◆全体運プライベートにスポットが当たる運気なので、趣味や友達付き合いが充実し、楽しい流れになりそうです。人付き合いが広がる運気だからこその悩みも生まるかもしれませんが、ま