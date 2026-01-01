NY株式31日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均48063.29（-303.77-0.63%） S＆P5006845.50（-50.74-0.74%） ナスダック23241.99（-177.09-0.76%） CME日経平均先物50525（大証終比：+125+0.25%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は４日続落。取引開始前に発表の米新規失業保険申請件数が予想以上に強い労働市場を示した。ただ、米株式市場の反応は限定的となった。 今回はクリ