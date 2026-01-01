米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 3.473（+0.025） 米10年債4.167（+0.045） 米30年債4.844（+0.037） 期待インフレ率2.246（+0.014） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。序盤は下げて始まったものの、この日の米新規失業保険申請件数が予想以上に強い労働市場を示したことをきっかけに、利回りは上昇に転じた。 ただ、今回はクリスマス