映画「国宝」の大ヒット、Mrs.GREENAPPLEの日本レコード大賞3連覇、中居正広氏の女性トラブルを発端としたフジテレビ問題、日本テレビからコンプライアンス違反を指摘され番組を降板、活動休止となった国分太一の騒動――。さまざまな芸能ニュースが飛び交った2025年だったが、2026年はどんな年になるのか。スポニチ芸能担当記者が展望を語った。記者A今年はどんなアーティストがブレークするかな。記者Bアソビシステ