気象台は、午前6時31分に、なだれ注意報を柏崎市、新発田市、十日町市、五泉市、上越市、胎内市、阿賀町、津南町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】新潟県・柏崎市、新発田市、十日町市、五泉市、上越市、胎内市などに発表（雪崩注意報） 1日06:31時点新潟県では、風雪や高波、落雷に注意してください。下越、中越、上越では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予