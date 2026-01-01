初優勝を決めた昨年の九州場所千秋楽、安青錦以上に注目された力士がいた。豊昇龍との優勝決定戦を制し、花道を引き揚げる安青錦を、目に涙を浮かべて出迎え、抱擁したのが付け人の三段目・魁佑馬（かいゆうま、25）だった。「勝って戻ってきたので感極まりました。優しいし、裏表のない性格で大好きです」所属は浅香山部屋。安治川部屋は安青錦が初の関取で、付け人経験のある力士がおらず、同じ伊勢ケ浜一門の浅香山部屋で