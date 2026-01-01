コメ不足、備蓄米の放出、史上最高値、農水大臣の失言、農政の歴史的大転換、おこめ券――。まさに政府のコメ政策に振り回された1年だった。【写真を見る】コメ政策は誰のものか･･･食料安保の最前線で農水省の“読み違い”がなぜ起きたのか？混迷極めた2025年を振り返る“令和のコメ騒動”の渦中にいた農水省担当の記者である私にとって、「コメに始まりコメに終わった1年」となったことは間違いない。あの時、現場では何が起きて