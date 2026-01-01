これは筆者である私自身の体験です。家族が寝静まった夜、夫が普段使うノートパソコンを借りたとき、偶然「妻 機嫌悪い 原因」などの検索履歴を見つけてしまいました。仕事と子育てで余裕を失い、きつく当たっていた私でしたが、夫の“言葉にしない気遣い”に気づかされ関係を見直すきっかけになった出来事です。 夜中のパソコン、つい開いてしまった履歴 家族が寝静まった夜、久しぶりにリビングのノートパソコン