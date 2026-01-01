秋田県は、令和7年12月1日(月)から令和8年2月28日(土)の期間、県内で実施される体験・アクティビティがお得に遊べる割引キャンペーン「秋田冬アソビ割」を開催中！最大50％OFFでお得に体験・アクティビティができる期間限定のキャンペーンであり、秋田県ならではのアクティビティ、温泉、小正月行事に触れながら冬の秋田の旅を楽しめます。 秋田県「秋田冬アソビ割」 実施期間：令和7年12月1日(月)〜令和8年2月28