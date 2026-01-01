GOTENリゾートは、佐賀県内3軒目となる宿「嬉野温泉 枯淡嬉野」を開業。日本三大美肌の湯として知られる嬉野温泉に、中学生以上限定の静寂な空間が登場。心と身体を癒やす、新たな滞在が楽しめます。 GOTENリゾート「嬉野温泉 枯淡嬉野」 施設名：嬉野温泉 枯淡嬉野所在地：〒843-0301佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 2314客室数：全18室 (大浴場サウナ付きは2部屋)制限事項：中学生以上限定 GOTENリゾートが