＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほかMrs. GREEN APPLEは白組のトリとして登場。今年発表した「GOOD DAY」を披露し、日本中に明るいメッセージを届けた。前日に「ダーリン」で日本レコード大賞3連覇を果たし、名実ともに歴史に名を残すアーティストとなった。この日で「フェーズ2」の幕を下ろし、今日から「フェーズ3」が開幕した。大森元貴（29）は「つなぐ、つながる、大みそか。皆さん今年もありがとうございました！