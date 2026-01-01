＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほかSixTONESは中継で出場した。歌唱前、田中樹（30）は「僕らは来年6周年で、グループ名にも『Six』が入っていて、大事にしている数字なんです。歴史を感じていただけるような特別なメドレーをお見せできればと思います」と意気込んだ。デビュー曲「Imitation Rain」をはじめ、「バリア」「こっから」を披露した。途中でエスカレーターで移動しながら歌うなど、異例の演出もあった。