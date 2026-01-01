信頼は「感情」ではなく「行動」に表れる 「この子は私を信頼しているのかな？」と考えたことがある方は多いと思います。 信頼関係というと、目に見えない感情をイメージしがちです。 しかし、本当に信頼関係ができているというのは、目に見えないもので測ることはできません。 代わりに「どのような状況で、どのような行動をするか」に着目することで、信頼関係について考えることができます。 たとえば、呼んだとき