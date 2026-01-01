英国留学記『赤と青のガウン オックスフォード留学記』（2015年1月刊）で、一躍時の人となった三笠宮家の彬子女王。日本から遠く離れた英国での新年、「お正月気分が出ない」と嘆く彬子女王に救いの手を差し伸べたのは――？今回は、彬子女王がオックスフォード大学留学中に召し上がった、日本国内の3つの地方のお雑煮の物語である。英国のお正月は「お雑煮もお節料理もない」と嘆く彬子女王に救いの手が「お雑煮もお節料理もな