ロマン砲リチャードの爆発力ある打撃がチームを盛り立てる(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext巨人では主砲、岡本和真が欠ける中、ポスト岡本として期待がかかるのはリチャードの爆発力にもある。25年度シーズンは飛躍の年だった。5月にソフトバンクからトレードで加入。合流初戦となった広島戦（マツダ）で豪快なアーチをかけたことでファンの期待が一気に高まった。【動画】この打撃があるから、見逃せない！衝撃のリチャード9