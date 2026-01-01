健康で長生きするためにはなにをするべきか。整形外科医の北城雅照さんは「血流と姿勢を良くするための運動をしたほうがいい。特にウォーキングがオススメだが、健康効果を最大化するためには体のある部位を意識したほうがいい」という――。（第2回）※本稿は北城雅照『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足のつりリセット法』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SPmemory※写真はイメージです