今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「1月1日」今日は何の日？「1月1日」は、何の日でしょうか？ヒントは、日本初の国産長編テレビアニメが放送を開始した日です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「鉄腕アトムの日」でした！1月1日は「鉄腕アトムの日」です。1963（昭和38）年のこの日