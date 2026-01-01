第１０２回を迎える箱根駅伝（２、３日）を運営する関東学生陸上競技連盟（関東学連）の幹事長・次呂久（じろく）直子さん（東海大４年）が晴れ舞台を前にスポーツ報知の取材に応じ、箱根駅伝へ向けた１年の流れや、やりがいなどを語った。次呂久さんは２０２４年、関東学連で歴代３人目の３年生幹事長として奮闘し、２５年度で就任２年目。関東学連に入った経緯やこれまでの成長、運営する各大会への思いも明かした。（取材・構