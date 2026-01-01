私はトウコ（28）。夫トオル（28）と一緒に娘のミナ（6）を育てています。義妹には悪いクセがあります。義妹は冗談めかして毎回お金をねだってくるのです。「お小遣いちょうだ〜い！」「もうすぐお正月〜！お年玉用意しといてね〜？」このように明るくたかられます。義妹にとってはただの軽口かもしれません。でも、私にとっては軽くない重めのストレスになっています……。この状況を打破するため義妹にはしっかりと私の思いを