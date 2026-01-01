獣臭（けものしゅう）、酸臭とも形容される「くさみ」のある昔ながらの豚骨ラーメン。そのにおいに、微生物の一種であるアーキア（古細菌）が関与している可能性が高いことが九州産業大の米満宗明教授（食品科学）の研究で分かった。職人の勘頼りだったスープ作りの謎の一端が判明し、インスタント食品への応用が期待される。