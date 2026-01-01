福岡大などのチームが、糖尿病の患者にブタの膵臓（すいぞう）細胞を移植する「バイオ人工膵島（すいとう）移植」に向けた実証実験に年内にも着手する。サルに移植して安全性や課題を検証する。チームは国の審査を経て、2028年ごろにヒトに移植する構想。ヒト以外から移植を受ける「異種移植」の国内初事例となる可能性がある。糖尿病の根治につながる画期的な治療法としても注目される。