子どもに無料や低額で食事を提供する「子ども食堂」の開設数が、全国で過去最多の1万2601カ所（2025年6〜10月、速報値）になったことが、認定NPO法人「全国こども食堂支援センター・むすびえ」（東京）の調査で分かった。近年は学びや遊びの場の提供、地域づくり、多世代交流など活動が多様化。一方で子ども食堂のない自治体もあり地域格差が広がっている。