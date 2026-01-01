昭和を代表するプロ野球投手、稲尾和久さん（2007年に70歳で死去）が、西鉄ライオンズの監督1年目だった1970年に記したノートが見つかった。指揮官としてのチーム分析に加え、前年に発覚した野球賭博疑惑「黒い霧事件」への悔いや無念さをにじませた記述もある。自伝などでも語られてこなかった事件の背景についても触れており、「神様、仏様、稲尾様」と呼ばれたレジェンドの人間味あふれる貴重な資料として注目される。