J1福岡の日本代表DF安藤智哉（26）が、ドイツ1部ザンクトパウリへ移籍することが31日、決定的となった。安藤は190センチの長身センターバックで、2021年に愛知学院大からJ3今治に入団。J2大分を経て、今季加入した福岡ではリーグ戦36試合に出場した。空中戦の強さに加え、金明輝監督が掲げる攻撃的な戦術の下、3バックの中央や左でプレー。積極的な攻め上がりも見せ、チーム2位の4得点を記録した。国内組で編成した昨年7月の