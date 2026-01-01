圧巻のゴールラッシュだった。全国総体との高校2冠を目指す神村学園が、今大会初戦で東海学園から6得点。ハットトリックの日高（3年）は「ずっと調子が良かったので、良いイメージで選手権にも入れたのが大きかった」と胸を張った。背番号13の日高は前半から抜群の存在感を示した。右からの鋭い折り返しで前半19分の倉中（同）の先制点につなげ、同25分に自ら見事なボレーシュートをたたき込むと、同33分には細山田（同）から