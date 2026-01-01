頼れる主将が鮮やかにネットを揺らし、圧勝劇の口火を切った。東福岡の斉藤（3年）だ。前半9分にクロスボールの折り返しにペナルティーエリア内で素早く反応。左足で合わせたボールはゴール左に吸い込まれる先制点となった。「早い段階で自分が決められて、チームとしてもいい流れを持ってこられて良かった」。同21分には司城（同）がループ気味に決めて2点リードで折り返すと、後半も大量4得点。斉藤はPKを含む2得点を加え、