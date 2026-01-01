長崎市の幼稚園が新たな形で取り組む「食育」。 幼稚園の “いつもの味” を一冊の本にします。 【NIB news every. 2025年11月21日放送より】 ◆ワクワクする絵本のように 撮影しているのは、赤く色づいたリンゴ。 そこにりんごジャムをかけていきます。 （カメラマン） 「一回、それでストップ」 （スタッフ） 「おーっ、いいね」 ニンジンが刺さるのは、キャロットチーズケーキ