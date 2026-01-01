【経済指標】 【米国】 ＊米新規失業保険申請件数（12月27日週）22:30 結果19.9万人 予想21.8万人前回21.5万人（21.4万人から修正） ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0:30 原油-193.4万（4億2289万） ガソリン＋584.5万（2億3433万） 留出油 +497.7万（1億2368万） （クッシング地区） 原油+54.3万（2211万） ＊（）は在庫総量 【発言・ニュース】 ＊マスク氏のｘＡＩデー