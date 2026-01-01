驚きの結果となった。現地12月30日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）のグループステージ第３節（C組）で、北中米ワールドカップで日本と同組となったチュニジアが格下のタンザニアと対戦。１−１でまさかのドローに終わった。FIFAランキングは、チュニジアは41位に対し、タンザニアは112位。当然、一蹴するかに思われたが、43分にイスマエル・ガルビのPKで先制したにもかかわらず、