2025年12月31日開催の第104回全国高校サッカー選手権２回戦、興國（大阪府）が浜松開誠館（静岡県）をPK戦の末に下した（試合のスコアは１−１／PK戦は３−１）。PK戦では浜松開誠館が３人外したのに対し、興國は３人全員成功。勝負強さを見せつけた。試合後、興國の六車拓也監督はPK戦での勝利に繋がる“驚きの事実”を明かしてくれた。「夏のスペイン遠征で、ちょっと変わったレギュレーションで試合をしまして。勝っても負