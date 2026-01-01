2026年最初のスポーツ日本一が決まるニューイヤー駅伝in ぐんま（第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会。群馬県庁発着の７区間100km）。大会前日の12月31日に前回の上位3チームの監督にレース展望を取材した。前半の3区までにリードすることを考えているのは、前回3位のトヨタ自動車・熊本剛監督（41）。前回2位のHonda・小川智監督（47）は後半区間での逆転をイメージしている。前回優勝の旭化成はエースと外国人選手を欠くが、