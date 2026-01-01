日本ハム・新庄監督憧れのあの人がゲストに来るかも！？球団が、元マラソン選手の瀬古利彦氏をゲストとして本拠地に招くプランを検討開始。指揮官は昨シーズン中から「瀬古さんになりたかった」と83年福岡国際マラソンでデッドヒートの末、イカンガーを破って優勝した同氏への憧れを口にしていた。昨年も優勝争いを展開する中で「面白くなってきた。イカンガー、見えましたよ」など“瀬古ネタ”を披露していた。